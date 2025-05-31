Об этом изданию ТАСС сообщил представь компании «Интел дрон».

В России разработали систему автоматического наведения с использованием искусственного интеллекта, которая подходит к различным FPV-дронам. Об этом изданию ТАСС сообщил представитель компании «Интел дрон», разработавшей новую технологию.

По его словам, модуль универсален и подходит к любому виду беспилотников. Подключается разработка к дрону при помощи трёх проводов и питания. Представитель компании-разработчика объясняет, что технология позволяет распознавать военную технику, живую силу и вычислять наиболее эффективную точку для нанесения поражения.

Собеседник ТАСС утверждает, что FPV-дрон с этим модулем действует полностью автономно. В том случае, если связь с дроном пропадает, он переходит в «режим охотника», нацеливаясь на ближайшую цель.

Представитель «Интел дрон» акцентирует особое внимание на способности модуля обеспечивать эффективное поражение техники и живой силы в наиболее уязвимых местах. В пример он приводит ситуацию с танком, который, как он утверждает, обычно сопровождается пехотой. По этой причине дрон, оснащённый кумулятивно-осколочным боеприпасом, вычислит наиболее эффективную точку воздуха, с которой можно поразить как бронетехнику, так и живую силу.

Относительно зарубежных аналогов, в компании признают их существование, но подчёркивают «дешевизну, универсальность и научно-математический подход» именно российской разработки.