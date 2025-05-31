Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Вчера в Киев приехали сенаторы от Республиканской и Демократической партий - Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Они провели встречу с Владимиром Зеленским, обсудив санкционное давление против России на фоне продолжающихся российско-украинских переговоров.

В ходе пресс-конференции Грэм заявил, что уже на следующей неделе Сенат начнёт рассматривать законопроект об усилении антироссийских санкций. По его словам, есть также члены Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), которые готовы действовать.

Американский сенатор, комментируя слова Дональда Трампа о возможном пересмотре стратегии Вашингтона в отношении к России через две недели, объяснил, что не видит ничего предвещающего успешность второго раунда переговоров в Стамбуле. По его мнению, в этом все сами убедятся через несколько недель.

Линдси Грэм обратился к импортёрам российских энергоносителей, в особенности к Китаю и Индии (основные импортёры), с предупреждением, что его санкционный пакет предполагает установление 500-процентных пошлин на экспорт в Соединённые Штаты Америки из тех стран, которые импортируют нефть, газ и уран из России. Помимо этого, сенатор планирует поездку во Францию и Германию, чтобы призвать Европу снизить предельный порог цен на российскую нефть, а ОПЕК+ увеличить добычу нефти для снижения её стоимости на рынке.