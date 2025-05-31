В перспективе ежегодное производство должно выйти на уровень 18 самолётов.

Вчера министр торговли и промышленности России Антон Алиханов посетил предприятия Ульяновской области и провёл встречу с местными властями. В рамках своего визита российский министр посетил завод по производству самолётов «Ил», прокомментировав планы по наращиванию производства. Об этом сообщает издание «Прайм».

По его словам, за последние четыре года на предприятии очень многое сделано и до конца 2025 года в Ульяновске произведут семь самолётов Ил-76. Есть цель к 2027 выйти на ежегодное производство двенадцати самолётов данной модели. В перспективе также имеются планы выйти на уровень ежегодного производства до 18 самолётов, но когда именно - не уточняется.

Алиханов подчеркнул, что от себя федеральное правительство должно помочь предприятию расширить производство путём закупок оборудования. Он объяснил, что речь идёт не только об оборудовании российского производства, но и иностранного.

Антон Алиханов утверждает, что через три года есть вероятность возвращение к вопросу дальнейшего расширения производственных мощностей, учитывая высокий потенциал экспорта Ил-76 за рубеж. Он акцентирует внимание на том, что самолёты не имеют аналогов, если подходить к вопросу с точки зрения их стоимости