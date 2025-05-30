Американский дипломат призывает не делать заявлений, в которых Киев допускает пропуск раунда переговоров, поскольку это испортит мнение о стране и её готовности к миру.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире ABC News прокомментировал ход российско-украинских переговоров, рассказав о совете, который дал украинской делегации. По его словам, он рекомендовал министру обороны Украины Рустему Умерову (глава делегации) не допускать выход из переговоров.

Американский дипломат объясняет, что хоть Умеров не видел российский меморандум о прекращении огня, хотя в Москве обещали предоставить его в ближайшие дни, но это не повод допускать отказ украинской делегации от участия в переговорах. Келлог подчёркивает, что Киеву необходимо продемонстрировать серьёзность своих намерений относительно стремления к миру. Очевидно, что если украинская делегация пропустит переговорный раунд, когда российские дипломаты приедут туда, впечатление об Украине окажется не лучшим.

Помимо этого, Кит Келлог сообщил о планах Великобритании, Франции и Германии посетить Стамбул в день переговоров между Украиной и Россией, чтобы скоординировать с украинскими властями единую позицию. По всей видимости, американские чиновники тоже будут присутствовать.

Второй раунд российско-украинских переговоров назначен на 2 июня 2025 года. Предполагалось, что Украина и Россия обсудят подготовленные ими меморандумы о прекращении огня, чтобы постараться сблизить позиции и подготовить компромиссный проект документа.