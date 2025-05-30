Сербский президент заявил, что его часто обвиняют в сотрудничестве с Западом или Россией, хотя он работает исключительно в интересах Сербии.

Ещё в 2022 году появилась информация о том, что экспортируемые из Сербии боеприпасы могли поступить на склады Вооружённых сил Украины. В 2024 году президент Сербии Александр Вучич не исключил, что с 2022 по 2024 годы сербские боеприпасы общей стоимостью до одного миллиарда долларов действительно могли оказаться в стволах украинской артиллерии из-за их реэкспорта.

Сербский президент, чьи слова приводит издание RTS, прокомментировал обвинения в свой адрес о сотрудничестве с Западом или Россией. Он также упомянул информацию о поставках сербских боеприпасов украинской армии, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался с Владимиром Путиным во время его визита в Москву.

По его словам, по этому вопросу была сформирована рабочая группа, которая выяснила, что часть обвинений не соответствует действительности. В пример он приводит контракт с Чехией о поставке боеприпасов, которые могли впоследствии быть переданы украинским военным. Как выяснилось, такой контракт не был лицензирован Белградом, то есть поставок не было.

Александр Вучич напомнил, что в оборонно-промышленном комплексе Сербии работают около 24 тысяч человек, поэтому военные заводы должны «жить и работать». Относительно обвинений в свой адрес о сотрудничестве с Западом и Россией, сербский президент заключил: «Нет, господа, мы работаем только для Сербии».

Предполагается, что сербские боеприпасы продаются западным странам, которые поставляют их украинской армии.