Украинские власти желают ознакомиться с документом до переговоров.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провёл телефонный разговор с коллегами из Великобритании, Германии, Франции и Италии, в ходе которого обсудил дипломатическую работу относительно установления справедливого и продолжительного мира между Украиной и Россией.

Во время разговора Ермак сообщил европейским коллегам о том, что Киев так и не получил обещанный Россией меморандум, где описываются необходимые шаги для прекращения огня и урегулирования российско-украинского конфликта. Он напомнил, что в Москве обещали передать документ в ближайшие дни после обмена пленными.

Украинский чиновник акцентируют внимание на готовности Киева к переговорам в Стамбуле, в то же время указывая на необходимость передачи меморандума Украине, чтобы переговоры были содержательными и конструктивными.

Андрей Ермак также уведомил специального представителя американского президента Стива Уиткоффа о позиции Киева, настояв на необходимости присутствия за столом переговоров американских дипломатов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России объяснили, что не планируют передавать свой меморандум Соединённым Штатам Америки. При этом представители Вашингтона неоднократно говорили о том, что ожидают от Москвы проект документа.