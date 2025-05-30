В компании надеются, что Пентагон поддержит их усилия.

Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет объявил о планах компании разработать беспилотную версию американского истребителя F-35 Lightning II пятого поколения. Об этом сообщает американский портал Defence One.

Как объясняют в Lockheed Martin, их решение позволит доработать F-35 так, чтобы истребитель пятого поколения перенял до 80% функций шестого поколения. Основные преимущества модификации в возможности эксплуатации без пилота, а также улучшенного стелс-покрытия. Предполагается, что компания может перейти к лётным испытаниям уже через два - три года, если проектом заинтересуются в Пентагоне.

При этом стандартный F-35 уже имеет определённые автономные функции, например, способен в течение некоторого времени продолжать полёт после катапультирования пилота. Однако возможность создания полностью автономного истребителя ещё не обсуждалась.

Defence One акцентируют внимание на том, что разработка новой беспилотной модификации истребителя пятого поколения происходят на фоне исключения Lockheed Martin из программы по разработке F-47.