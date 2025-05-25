По его мнению, есть другие расходы, которые можно сократить, но не оборонный сектор.

Дональд Трамп во время своего выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте прокомментировал утверждённый оборонный бюджет в размере одного триллиона долларов на 2026 год. В текущем году бюджет Пентагона составляет 841 миллиардов долларов.

Американский президент рассказал, что некоторые интересуются, не может ли он рассмотреть возможность сокращения оборонных расходов. По его словам, он не рассматривает сокращение оборонного бюджета даже на десять центов. Трамп подчеркнул, что есть другие вещи, на которые можно урезать расходы.

Стоит напомнить, что ещё несколько месяцев назад была информация о планах Дональда Трампа существенно урезать оборонный бюджет целях экономии. Более того, американский президент предлагал Китаю и России пойти на совместное сокращение военных бюджетов. Однако через некоторое время Трамп объявил о рекордном увеличении расходов на оборону, которые составят один триллион долларов.

Дональд Трамп также подтвердил изучение американской армией опыта применения беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях. В пример он приводит российско-украинский конфликт, где появились дроны, о которых американцы даже не знали.