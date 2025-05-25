В Ассоциации прессы США недовольны таким решением.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет, учитывая недавние утечки служебных данных в средства массовой информации, вводит дополнительные ограничения для американской прессы. Об этом сообщает издание Associated Press

Теперь журналисты не могут свободно посещать большинство помещений Пентагона, которые до недавних пор были открыты для свободного посещения. Речь идёт о кабинете самого министра, его помощников, брифинг-комнаты сухопутных, военно-воздушных, военно-морских и космических сил. Помимо прочего, теперь для посещения кабинетов высшего руководства Пентагона необходимо получать разрешение от министра обороны, а также находиться в сопровождении его помощников.

Своё решение Пит Хегсет объясняет обеспечением национальной безопасности. Американский министр подчеркнул, что Пентагон по прежнему привержен принципу открытости, но обязан защищать от сотрудников прессы конфиденциальную информацию, раскрытие которой ставит под угрозу жизнь американских военнослужащих.

В американской Ассоциации прессы не разделяют решение Пита Хегсета, выражая глубокую обеспокоенность из-за препятствования работе журналистов.