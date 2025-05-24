Еврокомиссия работает продвигает проект, предполагающий запрет на импорт российского газа к концу 2027 года. Будапешт не в состоянии повлиять.

Как известно, Европейская комиссия продвигает свой план по поэтапному отказу от импорта российского газа. Предполагается, что запрет на поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России вступит в силу уже с конца 2027 года. Венгрия остаётся одной из стран Европейского союза, которая принципиально отказывается прекращать закупки российских энергоносителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт должен попытаться остановить «украинские попытки» полностью запретить поставки российского газа. Он объясняет, что если решение вступит в силу, имеющийся трубопровод (страна получает поставки через «Балканский поток», куда поступает газ из «Турецкого потока») потеряет смысл, поскольку Будапешту запретят транспортировать по нему газ.

Впрочем, глава венгерского правительства подтвердил готовность его страны участвовать в переговорах по данному вопросу, если Европейский союз компенсирует Венгрии ущерб от прекращения поставок российского газа.

Вся ситуация осложнена для Венгрии тем, что решение по продвигаемому Европейской комиссией плану может быть принято большинством голосов стран-участников. Таким образом, Словакия и Венгрия не имеют возможности заблокировать решение о запрете на поставки газа и России. Устойчивое сопротивление данному решению со стороны Будапешта не сможет остановить запрет на импорт российского газа, но, очевидно, негативно будет воспринято Брюсселем. По всей видимости, в Венгрии готовы идти на уступки, чтобы добиться хотя бы компенсации расходов на закупки более дорогого газа.