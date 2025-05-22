Однако определённый скепсис всё ещё сохраняется, поскольку не все страны-участники верят в желание Белого дома достичь взаимовыгодного соглашения.

Европейский союз передал Соединённым Штатам Америки свои предложения по будущему торговому соглашению, чтобы придать импульс переговорам между Вашингтоном и Брюсселем на фоне сохраняющего скептицизма по поводу возможности заключения сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в новом документе европейские чиновники выдвигают предложения, учитывающие интересы Соединённых Штатов Америки, в трудовом праве, экологических стандартах, экономической безопасности и постепенном обоюдном снижении тарифов на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары.

Помимо этого, упоминается возможность взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере энергетики, искусственного интеллекта и цифровой связи.

Источники Bloomberg объясняют, что Европейский союз пытается достичь сбалансированного и взаимовыгодного торгового соглашения. При этом для начала официальных переговоров потребуется утвердить соответствующее решение на уровне стран-участников. Отмечается, что некоторые европейские страны скептически относятся к диалогу с Вашингтоном, продвигая подготовку контрмер против Соединённых Штатов Америки, поскольку сомневаются в искренности намерений Белого дома достичь взаимовыгодного торгового соглашения.