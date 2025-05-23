С таким призывом выступил посол США в альянсе Мэттью Уитакер.

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки в НАТО Мэттью Уитакер, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что североатлантическому альянсу необходимо разработать план по достижению цели расходов на оборону в размере 5% от ВВП, поскольку страны-участники уже работают над соответствующим решением.

Американский дипломат объясняет, что в первую очередь средства должны быть направлены на «возможности жёсткой обороны». При этом Уитакер видит необходимость в соглашении, которое будет отличаться от согласованного на саммите НАТО в Уэльсе (2014 год), когда страны-участники договорились увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП.

Bloomberg напоминают, что Мэттью Уитакер ранее предупреждал о готовности Дональда Трампа отказаться от приезда на саммит НАТО в Гааге, если союзники по североатлантическому альянсу не возьмут на себя письменные обязательства по увеличению оборонных расходов. Предполагается, что западные страны согласуют увеличение расходов до 3,5% от ВВП на основную оборону и 1,5% на сферы, связанные с обороной, к 2032 году.

Ранее в Киеве уже призывали Европу обеспечивать финансирование Вооружённых сил Украины за счёт повышения оборонных расходов. Украинские власти «протягивают руку помощи» странам НАТО, предлагая им помочь инвестировать в оборонный сектор по требованию Дональда Трампа.