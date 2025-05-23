Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко на своей странице в социальных сетях заявил, что на полях встречи финансового блока G7 в Канаде украинская сторона предложила европейским странам принять участие в финансировании Вооружённых сил Украины в счёт собственных оборонных расходов.

По его словам, финансирование украинской армии деньгами из европейских бюджетов является актуальной потребностью, удовлетворить которую можно уже в 2026 году. Он подчёркивает, что европейцы будут тратить лишь малую часть своего ВВП, имея возможность распределить обязательства среди всех стран-участников Европейского союза.

Марченко утверждает, что интеграция украинского военного потенциала в оборонную систему Европы представляет ряд преимуществ как для Украины (сохранение финансовой стабильности), так и для Европейского союза (сдерживание России), поскольку украинская армия уже имеет определённый боевой опыт.

Как известно, в НАТО планируют достичь показателя расходов на оборону на уровне 5%, как того требовал американский президент Дональд Трамп. Для начала европейские страны готовятся повысить минимальный порог оборонных расходов с 2% до 3,5% от ВВП. Украинские власти желают воспользоваться ситуацией, предложив европейцам «площадку» для наращивания расходов.