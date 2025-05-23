Льготы для украинской продукции действовали с 2022 года.

Представитель Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства Балаж Уйвари, чьи слова приводит издание Euractiv, заявил, что большинство стран-участников Европейского союза проголосовали за отмену льготных тарифов на импортируемую в Европу сельскохозяйственную продукцию Украины. Так называемый «торговый безвиз» действовал с 2022 года и не будет продлён в этом году, что приводит к возвращению тарифов уже с 6 июня.

Европейский чиновник считает возвращение к тарифам на момент до 2022 года является скорее временной мерой, на замену которой придёт долгосрочное решение, Отмечается, что переговоры продолжаются.

Таким образом, Украина теряет право на беспошлинный ввоз своей сельскохозяйственной продукции в Европу, что Euractiv называет «спасательным кругом» для страны, брошенным в 2022 году.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха прогнозирует ущерб Киеву на сумму более чем три миллиарда евро, из-за возвращения к стандартной форме торговли. В Европейском союзе называют цифры завышенными, подчёркивая, что реальный ущерб составит около полутора миллиардов евро, то есть в два раза меньше.