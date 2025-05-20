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Nacvark
В ЕС могут предложить G7 снизить потолок цен на российскую нефть до $50 за баррель
Сейчас порог равен 60 долларам, но западные власти обвиняют Россию в обходе ограничений при помощи теневого флота.

Страны Европейского союза на встрече министров финансов стран «Большой семёрки» (G7), запланированной на этой неделе, могут предложить снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 50 долларов за баррель. Об этом сообщает издание Reuters, приводя слова европейского комиссара по финансовой стабильности Валдиса Домбровскиса.

По его словам, снижение потолка цен на российскую нефть это то, на что Европейская комиссия обратила внимание во время обсуждений 18-го пакета санкций Европейского союза. Домбровскис ожидает интереса от других стран G7 касаемо этого предложения.

Как известно, в G7 входят Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада. В 2022 году страны согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов на баррель, когда стоимость европейской марки Brent составляла около 90 долларов за баррель. Сейчас стоимость нефти значительно снизилась (Brent - 65 долларов, российская Urals - традиционно ниже), в связи с чем установленные ограничения стали ещё менее эффективными. Предполагается, что если тенденция ценообразования нефти существенно не изменится, то Urals будет торговаться на уровне 50 долларов за баррель.

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#евросоюз #большая семёрка
Источник: reuters.com
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