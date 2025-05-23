Немецкий канцлер посетил расположение 45-й бронетанковой бригады Бундесвера в Литве.

Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц посетил расположение 45-й бронетанковой дивизии Бундесвера, созданной 1 апреля 2025 года для защиты Литвы. Подразделение располагается на литовских территориях, а уже к 2027 году будет полностью укомплектовано 5 тысячами человек личного состава (200 из них - гражданский персонал). О решении по формированию 45-й бригады стало известно ещё в 2023 году.

В рамках своего визита немецкий канцлер подтвердил готовность Берлина защищать территории стран НАТО, включая Литву, от любой угрозы.

Фридрих Мерц похвалил балтийские страны за признание угрозы со стороны России, подчеркнув, что они осознавали такие риски ещё в то время, когда в Германии питали иллюзии. Канцлер добавил, что теперь в Берлине осознают всю серьёзность ситуации и свою ответственность. Мерц также не верит в перспективы урегулирования российско-украинского конфликта в ближайшее время.

45-я бронетанковая бригада стала первым подразделением Бундесвера, размещённом на постоянной основе за пределами Германии со времён Второй мировой войны. Страна размещала своих военнослужащих на территории Литвы и до этого, но в 2023 году окончательно стало понятно, что в планы Берлина входит формирование полноценного боеспособного подразделения.