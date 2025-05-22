На фоне отказа США от санкционного давления, украинские власти планируют рассказать Брюсселю, какие санкции стоит вводить.

Уже на следующей неделе Украина предложит Европейскому союзу свой «более жёсткий план» по введению санкций против России, учитывая отказ Соединённых Штатов Америки от санкционного давления на Москву. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, Киев выступит с призывом к 27 странам-участникам занять более решительную позицию относительно санкционного давления. Украинские власти требуют принять законодательство, которое ускорит использование российских активов в интересах Украины, а также механизм конфискации активов. При этом украинские чиновники считают, что российские граждане, чьи активы были конфискованы, имеют право обратиться за компенсацией к своей стране, то есть России.

Помимо этого, украинские власти требуют выхода санкций за пределы границ России, то есть введения вторичных рестрикций против импортёров российских энергоносителей, в частности, Китая и Индии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже говорил о том, что такой механизм введения санкций является предпочтительным. Примечательно, что изначально такое предложение изложил в своём законопроект сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Киев также призовёт Брюссель рассмотреть возможность принятия санкций решением большинства, чтобы не допустить блокирование санкций отдельными странами-участниками.