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Nacvark
В ЕС согласовали кредитную программу на $150 млрд для перевооружения
Большая часть оружия за эти средства должна закупаться в пределах Европы.

В Европейском союзе согласовали кредитную программу Support for Ammunition and Defence Manufacturing Facilities Expansion (SAFE) на общую сумму 150 миллиардов долларов, которые будут потрачены на развитие оборонной промышленности стран-участников, в частности, на стимулирование оборонно-промышленного комплекса путём размещения новых оборонных заказов.

Приоритетом данной программы является приобретение 65% вооружения в пределах Европейского союза, Украины или Европейской экономической зоны. Остальное оружие может закупаться в других странах, в том числе в Соединённых Штатах Америки, которые по-прежнему являются крупнейшим поставщиком оружия в Европу.

SAFE является одним из элементов программы Европейской комиссии по перевооружению под наименованием «Готовность 2030». Европейские страны наращивают производство оружия и его закупки для армии с помощью новых займов.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает SAFE важным шагом для более сильной Европы. Он подчеркнул, что европейские страны ещё в марте взяли на себя обязательства по поддержке льготного кредитования для перевооружения.

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#евросоюз
Источник: x.com
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