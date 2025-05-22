Он объясняет, что продолжающиеся бои создают риск срыва переговоров.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание «РИА Новости», на слушаниях в Палате представителей заявил, что Вашингтон открыт к любому варианту мирного соглашения между Украиной и Россией. Однако американские власти считают трудным вести переговоры без всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий. Рубио объясняет важность прекращения огня тем, что если «где-то что-то взорвётся», случится «какая-то атака» - переговоры сорвутся.

В России считают, что прекращение огня не является обязательным условием для проведения переговоров, поскольку исторически, переговорный процесс происходил параллельно с боевыми действиями. Однако после разговора с Дональдом Трампом российский президент сообщил о готовности согласовать с Украиной меморандум о прекращении огня.

Ранее Марко Рубио говорил о том, что Соединённые Штаты Америки ожидают от России условий для прекращения огня с Украиной. Американские власти хотят ознакомиться с российскими требованиями, чтобы обсудить возможность заключения перемирия на фоне прямых переговоров Киева и Москвы.