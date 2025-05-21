Венгерские власти обвиняют двух украинцев в осуществлении деятельности на территории Венгрии в интересах Киева.

Государственный секретарь по международным связям Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X проинформировал о том, что венгерские власти идентифицировал двух украинских шпионов. Речь идёт о внештатном сотруднике украинской разведки Роланде Цебере (депутат Закарпатской областной рады) и находящимся под уголовным преследованием за шпионаж Иштване Холло (гражданин Украины).

Отмечается, что Цебер проводил встречи с венгерскими политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Будапешта относительно российско-украинского конфликта. В то же время Холло осуществлял энергетическую и военную разведку в интересах Киева.

По мнению венгерских спецслужб, такая деятельность со стороны украинских граждан соответствует классическим операциям, направленным на дискредитацию Венгрии на международном уровне.

Роланд Цебер опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию, подписав пост:

«Фидес (партия Орбана - ред.), вас загнали в угол. И правильно сделали. Следующий ход - мой».

Взаимные обвинения в шпионаже появились ещё несколько недель назад. Служба безопасности Украины 9 мая обвинила венгерские спецслужбы в проведении разведки в Закарпатской области, а данный вопрос был даже поднят на очередном заседании НАТО 15 мая. Венгерские власти также сообщали об обнаружении агентов украинских спецслужб (де-юре дипломатов в украинском посольстве), которых высылали из страны, на что Киев отвечал зеркальными мерами.