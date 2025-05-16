Между Украиной и Венгрией возник новый конфликт: страны обвиняют друг друга в шпионаже.

Не так давно в средствах массовой информации появилась информация о возможном шпионаже Венгрии за регионом Прикарпатья (Украина), в частности, Будапешт обвиняли в наблюдении за украинскими военными и пунктами их дислокации. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в клеветнической операции против Будапешта. Перед этим министерство иностранных дел Венгрии выслало двух дипломатов из Будапешта, обвинив в шпионаже, на что министерство иностранных дел Украины ответило зеркально.

Как стало известно из заявлений министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на прошедшем заседании глав внешнеполитических ведомств стран-участников НАТО был поднят вопрос венгерского шпионажа за Украиной.

Сийярто на странице в социальной сети X сообщил, что его польский коллега повторял тезисы «украинской клеветнической кампании» против Венгрии. Со своей стороны он отверг все обвинения, обвинив Киев и Варшаву в попытке дискредитировать венгерские власти.

Сикорский отреагировал на сообщение своего венгерского коллеги, подтвердив, что действительно поднимал вопрос венгерского шпионажа на встрече министров иностранных дел НАТО. По его словам, он задал вопрос, действительно ли венгерская военная разведка проводит разведку приграничных украинских регионов. Дипломат призывает обе стороны предоставить доказательства по данному тяжелому вопросу, подчеркнув, что с трудом понимает враждебность Венгрии к Украине.