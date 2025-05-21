Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в социальной сети X объявила о решении глав европейских внешнеполитических ведомств о снятии всех экономических санкций с Сирии, введённых во время президентства Башара Асада (до декабря 2024 года).

По её словам, своим решением Европа хочет помочь сирийскому народу восстановить новую, мирную и инклюзивную Сирию. Она подчеркнула, что европейские страны поддерживали сирийцев на протяжение последующих 14 лет, и продолжат это делать.

По всей видимости, решение о полном снятии экономических санкций связано с аналогичными действиями со стороны Соединённых Штатов Америки.

Ещё недавно, после встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с сирийским коллегой Ахмадом аль-Шараа, французский политик обещал поспособствовать постепенному снятию европейских санкций Сирии. Он предполагал, что сначала Европейский союз снимет свои ограничения, после чего европейские лидеры начнут лоббировать аналогичные меры уже со стороны Соединённых Штатов Америки.