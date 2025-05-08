Единственное условий - Сирия должна придерживаться текущего курса.

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце сирийского коллегу Ахмада аль-Шараа, проведя с ним встречу за закрытыми дверями. Приглашение сирийского президента в Париж обусловлено содействием переходу к «свободной, стабильной и суверенной Сирии, которая уважает сирийское общество».

Макрон, чьи слова приводит издание Reuters, по итогам встречи заявил, что Франция будет добиваться постепенной отмены санкций против Сирии на уровне Европейского союза. Введённые Западом санкции являются основным тормозом для восстановления сирийского государства после двенадцатилетней гражданской войны, в том числе из-за отсутствия доступа к иностранной валюте и невозможности погашения имеющихся задолженностей в долларовом эквиваленте.

Французский президент поставил Дамаску единственное условие для отмены западных санкций: продолжение действующего курса. При этом Макрон призывает Ахмада аль-Шараа предпринять все меры для того, чтобы разобраться с нападениями на алавитские и друзские общины, в ходе которых погибли сотни человек.

Эмманюэль Макрон акцентирует внимание на том, что после отмены европейских санкций появится возможность лоббировать соответствующее решение в Соединённых Штатах Америки, чтобы Вашингтон последовал примеру Европы.