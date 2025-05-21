Связано это с расхождением позиции Вашингтона и Йоханнесбурга.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио во время слушания в Комитете по международным делам Сената заявил, что Вашингтон не будет отправлять свою делегацию на осенний саммит G20 в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика).

По его словам, связано это с тем, что многие обсуждаемые вопросы не отражают приоритеты администрации Дональда Трампа. Рубио пояснил, что речь идёт о критике Израиля со стороны южноафриканского руководства, сближении страны с Китаем.

Впрочем есть и другая причина, о которой Дональд Трамп неоднократно писал в Truth Social, обвиняя ЮАР в дискриминационной политике по отношению к белому населению. Американский президент даже начал предоставлять политическое убежище африканерам, хотя является противником ввоза мигрантов. Иностранные СМИ ранее уже писали о том, что Белый дом поручил правительственным агентствам перестать готовиться к саммиту G20, учитывая всё вышеописанное.

Несмотря на это, до недавних пор американские власти не давали окончательный ответ на вопрос о том, планируют ли они брать участие в саммите G20. При этом лично Марко Рубио ещё в феврале отказался ехать в Йоханнесбург, поскольку площадка используется для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости», а он занимается защитой американских интересов.