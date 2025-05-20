Соответствующие соглашение Хельсинки достигли с Еврокомиссией.

На сайте правительства Финляндии объявили, что Европейская комиссия подписала с финляндскими властями соглашение, в рамках которого страна будет поставлять Украине боеприпасы. Поставки будут финансировать за счёт доходов от замороженных российских активов, поступающих через Европейский фонд мира (EPF).

Министр обороны страны Антти Хяккянен объясняет, что в рамках данного механизма Хельсинки будут получать европейское финансирование, обеспеченное доходами от российских активов, используя его для заключения новых контрактов с местными компаниями на поставку боеприпасов украинской армии. На текущий момент соглашение оценивается в 90 миллионов евро.

Финляндский министр доволен такими договорённостями, поскольку они позволят Финляндии стимулировать внутреннее производство оружия за счёт инвестиций, а также поддерживать Украину. Хяккянен добавил, что помощь Украине от Финляндии также остаётся в силе. На эти цели финляндские власти выделили 660 миллионов евро, которые потратят для поставок украинской армии оружия, произведённого в Финляндии.

Правительство Финляндии отказалось озвучивать какую-либо информацию о содержании, способе или графике поставок оружия Украине.