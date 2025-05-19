Глава военной разведки страны попросил его заблокировать каналы румынских консерваторов накануне выборов в стране.

Вчера вечером основатель Telegram опубликовал пост, в котором рассказал о том, что одна из стран Западной Европы (был приложен эмодзи французского багета) обратилась к нему с просьбой заставить замолчать румынских консерваторов, тем самым вмешавшись в президентские выборы в Румынии. Бизнесмен ответил отказом. Предполагалось, что страна, которая попросила его вмешаться в выборы - Франция.

На этом откровения Дурова не закончились. Уже ближе к ночи бизнесмен опубликовал новый пост в социальной сети X, где заявил, что этой весной глава Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE, французская военная разведка) Николь Лернер обратился к нему в отеле Hôtel de Crillon с личной просьбой, попросив запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами.

Павел Дуров утверждает, что отказался выполнять просьбу внешней разведки Франции, поскольку Telegram не блокировали каналы протестного движения в России, Белоруссии и Ирана. По этой же причине руководство мессенджера не желает блокировать такие каналы в Европе.

Его коллега по медиа-бизнесу Илон Маск, симпатизирующий ультраправым в Европе, отреагировал на пост фразой: «Hear, hear!» (обозначает согласие с оратором в парламенте).