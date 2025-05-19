Об этом сообщает ЦИК страны по итогам голосования.

Вчера в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, на которых столкнулись два кандидата - Джордже Симион и Никушор Дан. Несмотря на первенство Симиона в первом туре, по итогам второго тура победу одержал Дан, набрав 53,67%* голосов избирателей, когда его оппонент - 46,33%*. Об этом следует из результатов голосования по подсчётам Центральной избирательной комиссии Румынии.

Джордже Симиона относили к евроскептикам, поскольку его политика не соответствует общеевропейской. Помимо этого, политик выступал против оказания помощи Украине, которая пользуется услугами Румынии, как транзитного хаба для поставок оружия. В то же время Никушор Дан представляет более проевропейскую позицию и поддерживают поставки оружия Киеву, евроинтеграцию Украины.

Явка на президентских выборах в Румынии составила 11,5 миллионов человек (64,72%), что на 11% больше, чем в первом туре. Более полутора миллиона румын отдали свой голос за рубежом.

Стоит объяснить, что победа Никушора Дана и разнящиеся результаты первого и второго тура объясняются двумя причинами: первая - сторонники выбывших из первого тура кандидатов отдали свой голос за более либерального Дана, вторая - румынская диаспора менее активно голосовала в первом туре.

*Цифры незначительно изменятся, поскольку на момент написания статьи ЦИК Румынии подсчитал 99,96% бюллетеней. Тем не менее на исход выборов это уже не повлияет.