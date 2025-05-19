Сегодня американский президент переговорит с российским и украинским коллегами.

Специальный представитель американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу ABC заявил, что ожидает хороших итогов от запланированного телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что политики друг друга знают, а Трамп настроен на то, чтобы добиться успеха.

«Если он не сможет, то и никто другой», - добавил дипломат.

Уиткофф согласен с тем, что российские требования слишком велики. При этом дипломат подчёркивает, что российско-украинский конфликт слишком сложный и ему не следовало случаться.

Стив Уиткофф объясняет, что искусство в переговорах с Киевом и Москвой заключается в том, чтобы сократить имеющий разрыв в позициях сторон. По его мнению, Вашингтону в какой-то степени удалось сократить этот разрыв. Так или иначе, Уиткофф настаивает на важности предстоящих контактов Трампа и Путина, поскольку они играют значительную роль в понимании сложившейся ситуации и ведении переговоров в целом.

Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 19 мая в 17:00 по московскому времени. Американский президент назвал всеобъемлющее прекращение огня ключевой темой предстоящих разговоров.