Он обсудит данный вопрос с обеими президентами.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что уже 19 мая в 10:00 (17:00 по московскому времени) проведёт телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Основной темой разговора будет российско-украинский конфликт, его урегулирование и остановка боевых действий.

Американский президент добавил, что после этого разговора он проведёт диалог с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а после к ним присоединятся различные страны, входящие в НАТО. Трамп выразил надежду, что понедельник окажется продуктивным и ему удастся установить всеобъемлющее прекращение огня, положив конец боевым действиям между Украиной и Россией.

Как известно, в Киеве настаивают на необходимости всеобъемлющего прекращения огня во время переговорного процесса между Украиной и Россией. В Москве считают, что перемирие не является обязательным условием для успешности переговорного процесса, поскольку исторически переговоры идут параллельно с боевыми действиями. В Вашингтоне также разделяют идею перемирия, но не принуждают Россию согласиться на такое решение, хотя определённое давление в информационном поле всё же прослеживается.