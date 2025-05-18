Бронетранспортёры не используются итальянской армии и находятся на складах.

Италия утвердила новый пакет военной помощи, который оценивается в три миллиарда евро и станет 11-й поставкой оружия со складов итальянской армии. Об этом сообщает издание il Giornale, ссылаясь на заявление министра обороны страны Гвидо Крозетто на закрытом заседании Комитета общественной безопасности.

Отмечается, что в рамках нового пакета военной помощи Вооружённые силы Украины получат 400 американских бронетранспортёров M113, находящихся на складах итальянской армии ещё с 1970-х годов. Помимо этого, будет поставлена система спутникового наблюдения, необходимая для планирования операций.

il Giornale акцентируют внимание на том, что M113 хоть и были произведены в середине 1950-х годов, украинские военные по достоинству оценили бронетранспортёры. Техника обладает высокой проходимостью, бронированием и манёвренностью, что позволяет перебрасывать пехотные подразделения и оказывать огневую поддержку. Несмотря на это, M113 уязвимы перед активно используемыми FPV-дронами, из-за чего бронетранспортёры оснащают противодроновыми сетками.

«Старые М113, заполонившие склады наших бронетанковых дивизий, готовы отправиться Украине», - пишет il Giornale.