Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США начнут переговоры с Европой о выводе войск в конце текущего года
Об этом сообщил постоянный представитель Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер.

Соединённые Штаты Америки продолжают обеспечивать присутствие своего контингента войск в Европе. Министр обороны страны Пит Хегсет некоторое время назад уже говорил о том, что стратегические реалии не позволяют Вашингтону по-прежнему концентрировать существенную долю своих сил на европейском континенте.

Белый дом начнёт обсуждать с Европой вывод американских войск в конце текущего года. Об этом пишет издание Reuters, приводя слова постоянного представителя Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакера.

По его словам, обсуждаться будет сокращение контингента войска, но пока ещё ничего не решено. Как только будут приняты конкретные решения, переговоры начнутся на уровне НАТО. Дипломат подчеркнул, что данная тема не будет обсуждаться до саммита НАТО в Гааге, запланированного в июне, и, вероятнее всего, станет актуальной к концу года.

При этом Мэттью Уитакер объясняет, что Соединённые Штаты Америки уже тридцать лет пытаются сократить своё присутствие в Европе, а Дональд Трамп лишь поставил точку в этом вопросе, сказав: «Хватит, это произойдёт». Он добавил, что в Вашингтоне не будут больше терпеть расходы на европейскую безопасность, но стоит проработать практические последствия такого решения.

Ранее издание Politico писало о том, что вывод американских войск из Европы обойдётся европейским странам в один триллион долларов и 25 лет активной работы для поиска альтернативы «американскому зонтику».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #европа
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
+
В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
+
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
2
Xiaomi выпустила напольный вертикальный кондиционер Mijia 3 HP с производительностью до 1752 м³/ч
+
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
The Precinct вышла — неоновый полицейский экшен в открытом мире
+
В Индии найден новый вид древнего хищного динозавра Maleriraptor kuttyi
1
Президент США Дональд Трамп просит Apple прекратить перенос производства iPhone в Индию
+
Pironman 5-Max превращает Raspberry Pi 5 в ПК с двумя накопителями NVMe
+
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
+
Asus представила видеокарты RTX 50 BTF 2.0 с обновленным разъемом питания GC-HPWR
+
Intel сообщила о низком спросе на свои будущие техпроцессы 18A и 14A
+
«Калашников» впервые показал элементы нового комплекта обмундирования «Новатор» — ВКПО 3.2
+
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
ASUS представила мониторы ROG Strix OLED XG32U с технологией TrueBlack Glossy и частотой до 480 Гц
3
Украина теряет шансы на выгодный мир
2
Sandisk представила высокопроизводительный PCIe Gen 5 SSD WD_BLACK SN8100
+
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+

Популярные статьи

Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
145
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
22
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
47
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
2
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
5
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
14

Сейчас обсуждают

VRoman
05:01
Как насчёт того кто будет платить за замену изношенной батареи? Как я понимаю, если батарея будет всеобщего пользования, то зарядная станция так же будет обязана предоставлять исправные батареи. Но эт...
Экспресс-станции CATL позволяют заменить тяговую батарею электромобиля за две минуты
Алексей Васильев
04:39
И че как играется? Я попробовал god of war на i7 4790 в 22г, сразу пошел ам4 подбирать.
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Алексей Васильев
04:35
У тебя 3дшка 8 ядерная, там врма хватит за 6 рублей Гиги дшки b550m с WB. У меня b550m aorus elit с аналогичным врм ей, и обычный 5700x на фиксе держит с холодным врм-мом.
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Алексей Васильев
04:30
Купи обычный 5700x и настрой память с разгоном процессора, он на распродажах Али периодически за 82-90$ появляется. 3дшка за 20+ тысяч рублей не стоит того, там кукурузная частота, после разгона и нас...
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Алексей Васильев
04:26
Все там нормально на 11 окне работает, ставиться драйвер с 10ки с офф сайта. У меня Xonar DGX. С 16-17г в пользовании, сперва на материнки z97 asrock pro4, сейчас на gigabyte b550m aorus elit v 3.0 на...
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Диман Самарин
03:13
сказки по придержите при себя давно уже играют
TikTok запускает «режим медитации» для улучшения качества сна пользователей
DIP32
00:50
"В свое время Intel Core i7-4790K Devil’s Canyon завоевал звание самого быстрого четырехъядерного процессора, опередив Core i7-4770K и Core i7-4790 примерно на 10%" - читать такие вещи реально смешно,...
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Mallory
00:50
Что же, на ваш вопрос я ответил, теперь может ответите и вы на мои. 1) Зачем, вот зачем, столь крутой специалист, который заявляет "Я умею намного больше полезного, чем любой линуксойд, потому что я ...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
linux4ever
00:50
А нафига 11 24h2 выдаётся за стабильную ОС?
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Mallory
00:49
Предположим вы реально интересуетесь. Для того чтобы разработчик мог проверить совместимость своего ПО с будущей версией/человек которому нужен вот самый свежий функционал мог его использовать сразу ...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем