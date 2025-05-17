Об этом сообщил постоянный представитель Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер.

Соединённые Штаты Америки продолжают обеспечивать присутствие своего контингента войск в Европе. Министр обороны страны Пит Хегсет некоторое время назад уже говорил о том, что стратегические реалии не позволяют Вашингтону по-прежнему концентрировать существенную долю своих сил на европейском континенте.

Белый дом начнёт обсуждать с Европой вывод американских войск в конце текущего года. Об этом пишет издание Reuters, приводя слова постоянного представителя Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакера.

По его словам, обсуждаться будет сокращение контингента войска, но пока ещё ничего не решено. Как только будут приняты конкретные решения, переговоры начнутся на уровне НАТО. Дипломат подчеркнул, что данная тема не будет обсуждаться до саммита НАТО в Гааге, запланированного в июне, и, вероятнее всего, станет актуальной к концу года.

При этом Мэттью Уитакер объясняет, что Соединённые Штаты Америки уже тридцать лет пытаются сократить своё присутствие в Европе, а Дональд Трамп лишь поставил точку в этом вопросе, сказав: «Хватит, это произойдёт». Он добавил, что в Вашингтоне не будут больше терпеть расходы на европейскую безопасность, но стоит проработать практические последствия такого решения.

Ранее издание Politico писало о том, что вывод американских войск из Европы обойдётся европейским странам в один триллион долларов и 25 лет активной работы для поиска альтернативы «американскому зонтику».