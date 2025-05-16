Поиск альтернативы «американскому зонтику» требует закупок аналогичного оружия стоимостью сотни миллиардов долларов.

Странам Европы понадобится один триллион долларов и 25 лет для замены присутствия Соединённых Штатов Америки в регионе. Об этом сообщает издание Politico, приводя данные Международного института стратегических исследований (IISS).

Отмечается, что гипотетический вывод американских войск из Европы сделает остальные страны-участники НАТО уязвимыми к военной угрозе, поставив перед «жёстким выбором» относительно того, как заполнить пробелы из-за прекратившейся военной поддержки Вашингтона.

Исследование IISS показало, что только для замены американского оружия понадобится от 226 до 344 миллиардов долларов (в зависимости от производителя), несмотря на дополнительные расходы: обслуживание, логистика, технический персонал и другое. Европе придётся потратить более сотни миллиардов долларов на то, чтобы заменить 400 американских истребителей, 20 эсминцев и 24 ракеты большой дальности. Ещё 12 миллиардов долларов понадобится на замену 128 тысяч военнослужащих.

Не стоит забывать и о других важных элементах обороны, замена которых потребует десятилетия и сложно оценивается в деньгах. Речь идёт о разведке, разведывательных спутниках, координации, системы командования и управления. Придётся также провести ряд кадровых назначений, определив нового Командующего НАТО в Европе, ведь Вашингтон, традиционно назначающий на высшие должности своих генералов, воздержится от выдвижения своих кандидатов.