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Nacvark
Трамп считает, что Ирану не нужна мирная программа по развитию ядерной энергетики
Он объясняет, что у страны достаточно природных ресурсов, чтобы не прибегать к атому.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание «РИА Новости», задаётся вопросом, зачем Ирану необходима гражданская программа по развитию ядерной энергетики, если страна обладает запасами природных ресурсов (нефти и газа) на следующие 300 лет: «Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия?».

Политик подчеркнул, что Тегеран не может иметь ядерное оружие и нет времени на то, чтобы обсуждать американские условия в ходе переговоров, поскольку появление такого вооружения может стать внезапным для всех.

Дональд Трамп в очередной раз отметил, что готов разрешить вопрос иранской ядерной программы как ненасильственным, так и насильственным путём. Приоритет он по-прежнему отдаёт ненасильственному методу решения.

Как известно, в Тегеране готовы заключить с Вашингтоном ядерную сделку, если Соединённые Штаты Америки полностью снимут с Ирана все санкции. В качестве уступок, на которые иранские власти готовы пойти, называют отказ от разработки ядерного оружия, вывоз высокообогащённого урана и международный контроль за обогащением урана. Американские власти настаивают на более жёстких требованиях с полным отказом от обогащения урана.

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#сша #трамп #иран
Источник: ria.ru
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