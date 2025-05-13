Такой шаг может нарушить цепочки экспорта нефти.

Вчера ряд европейских официальных лиц заявили о готовности ввести санкции против России, если российские власти не согласятся на предложенное Украиной и странами Европы 30-дневное прекращение огня.

В Европейском союзе планируют внести в новые санкционные списки 149 танкеров, приписываемые к российскому теневому флоту, из-за несоблюдения ограничений против России в нефтяной сфере. Об этом сообщает портал EUobserver.

Речь идёт об ограничениях, которые запретят данным кораблям пользоваться услугами европейских компаний (страхование, дозаправка) и заходить в порты стран Европейского союза. Такое решение может усложнить экспорт российской нефти.

По данным издания, только 15 танкеров из данного списка ходят под флагом России. Остальные преимущественно приписаны к странам Африки и Америки. Среди них также есть 25 кораблей, находящихся в Балтийском или Северном морях, где все маршруты проходят через Датские проливы (около 8% мировой торговли нефтью).

Источник EUobserver уточняет, что большинство стран Европейского союза поддержали усиление санкций. Некоторые государства запросили больше времени для анализа ситуации.