В рамках него американские танки пройдутся по Национальной аллее.

Уже 14 июня в Соединённых Штатах Америки будут отмечать сразу два праздника - День национального флага и 250-я годовщина армии. Так получилось, что даты совпадают с Днём рождения 47-го президента Дональда Трампа. Американский президент намерен провести в этот день крупный военный парад, что несвойственно для Соединённых Штатов Америки.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в ходе парада по Национальной аллее в Вашингтоне проедутся 25 танков M1 Abrams. До этого была информация о планах Белого дома перебросить в столицу более 6,5 тысяч военнослужащих и 50 самолётов, которые будут задействованы в шествии.

Источники издания оценивают стоимость военного парада от 25 до 45 миллионов долларов. При этом в счёт не берутся те средства, которые властям Вашингтона придётся потратить на ликвидацию последствий праздничного шествия: уборка мусора, ремонт дорожного покрытия (M1 Abrams весит около 60 тонн, когда Т-90 всего 46 тонн) и другие издержки.

Reuters напоминают, что в Соединённых Штатах Америки не все относятся воодушевлённо к идее проведения военного парада. Критики называют военные парады способом демонстрации авторитарной власти, а также расточительством, особенно на фоне политики Дональда Трампа по сокращению расходов во всём федеральном правительстве.