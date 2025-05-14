Он подчеркнул, что Зеленский достаточно поступился своим согласием на переговоры, поэтому неразумно оттягивать введение санкций при отсутствии прогрессе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что страны Европейского союза готовы усилить санкции против России, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Он добавил, что европейские лидеры договорились с Владимиром Зеленским о участии его страны в переговорах в Стамбуле.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что восхищается согласием Зеленского пойти на компромисс, чтобы помочь урегулированию конфликта, но дальнейшие уступки будут нецелесообразными. По этой причине европейские страны будут работать над новыми санкциями, если на переговорах в Стамбуле не удастся договориться о прекращении обстрелов украинских территорий.

По словам Мерца, в Европе будут рассматривать возможность введения санкций против энергетического сектора и финансового рынка России.

Аналогичным образом о «жёстких санкциях» предупредили Соединённые Штаты Америки. Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог подтвердил готовность Вашингтона усилить санкции против России при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.