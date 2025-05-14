Они затронут энергетический и банковский сектора России.

Страны Европы и Соединённые Штаты Америки координируют свои санкционные пакеты, готовясь их ввести в случае отсутствия прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Однако, как стало известно, европейские страны решили повременить с санкциями до предстоящих переговоров в Стамбуле.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News анонсировал новые санкции против России при отсутствии прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Он предупредил, что рестрикции «очень серьёзны» и «жёстче, чем когда-либо».

Американский дипломат уточнил, что американские санкции в первую очередь коснутся энергетического и банковского секторов России, в том числе перевозчиков российской нефти.

Как известно, сенатор-республиканец Линдси Грэм разработал двухпартийный санкционный пакет против российского энергетического и банковского секторов, заручившись абсолютной поддержкой Сената. Его законопроект предусматривает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают российские товары. Не исключено, что именно к нему могут прибегнуть в Вашингтоне, если Дональд Трамп посчитает Россию виновной в отсутствии прогресса в мирных переговорах.