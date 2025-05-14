Официально в Кремле пока не обнародовали списки дипломатов, планирующих посетить переговоры.

Несколько дней назад российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Его украинский коллега Владимир Зеленский согласился на такую встречу, если переговоры будут на уровне глав государств. Американский президент Дональд Трамп призвал стороны провести переговоры в Турции и, как стало известно, такая встреча действительно обсуждается. Однако пока непонятно, кто будет представлять Киев и Москву.

Издание The Washington Post, ссылаясь на анонимный источник в лице высокопоставленного чиновника Кремля, озвучил состав российской делегации - министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков. Сам Путин присутствовать на переговорах не будет.

Официально в Кремле не озвучивали состав российской делегации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что список дипломатов будет озвучен тогда, когда это сочтёт необходимым сделать Владимир Путин.

На переговорах также будут присутствовать представители Соединённых Штатв Америки, а именно спецпредставители Дональда Трампа - Кит Келлог и Стив Уиткофф. К ним присоединится государственный секретарь Марко Рубио, планировавший свою поездку в Турцию ещё до информации о переговорах между Украиной и Россией.