Стороны сошлись в необходимости наращивания сотрудничества и договорились создать новые механизмы консультаций.

На сайте правительства Китая опубликовали заявление по итогам переговоров с Соединёнными Штатами Америки в Женеве (Швейцария). Отмечается, что диалог был откровенным, глубоким, конструктивным и опирался на консенсус, достигнутый в ходе телефонного разговора Дональда Трампа с Си Цзиньпином 17 января 2025 года.

В своём заявлении Пекин указывает на наличие между странами общих интересов и пространства для сотрудничества, в рамках которого необходимо достигать взаимной выгоды. При этом акцентируется внимание на том, что Соединённые Штаты Америки и Китай являются крупными государствами с разными уровнями развития и экономическими системами, из-за чего наличие разногласий и трений в торговом сотрудничестве - вполне нормальное явление.

По итогам переговоров в Женеве обе стороны сошлись на необходимости раскрытия потенциала, расширении направлений сотрудничества и его наращивания с целью содействия китайско-американским торговым отношениям, привнесения большей стабильности в мировую экономику. Китайские и американские дипломаты договорились создать новые механизмы экономических и торговых консультаций для поддержания связи по вопросам в экономической и торговой сферах. Иными словами, консультации по тарифам будут продолжаться, а конкретных решений по устранению первопричин конфликта пока нет.

Китайские власти предупредили, что если Вашингтон будет пытаться навязать Пекину торговый конфликт - Пекин будет решительно контратаковать. Однако Китай не заинтересован в развитии торгового противостояния.

Ранее издание Reuters писало о достижении Соединёнными Штатами Америки и Китаем «существенного прогресса» в переговорах по сокращению торгового дефицита. В Вашингтоне и Пекине пообещали обнародовать свои заявления по итогам переговорам.