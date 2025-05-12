Подробности будут известны уже сегодня.

Как известно, в начале апреля Соединённые Штаты Америки начали облагать пошлинами импортируемые китайские товары. В ответ китайские власти предприняли зеркальные меры. Спустя более чем месяц взаимных обвинений, стороны всё же договорились о встрече в Швейцарии на достаточно высоком уровне.

Прошедшие переговоры Вашингтон и Пекин завершил на «позитивной ноте» - сообщает издание Reuters, добавив, что все подробности будут в понедельник (по американскому времени).

По данным издания, чиновники добились важного консенсуса относительно сокращения дефицита в торговле между странами, а также запустили новый форум экономического диалога.

Reuters акцентируют внимание на том, что стороны продолжают сохранять тишину в публичном поле. Вице-премьер Китая Хэ Лифэн пообещал обнародовать совместное заявление по итогам переговоров уже сегодня, а заместитель министра торговли Китая Чи Чэнган добавил, что мир ждут «хорошие новости». Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир подтвердили «существенный прогресс» в переговорах, аналогично пообещав рассказать обо всех подробностях в совместном заявлении.