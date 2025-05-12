Американский президент выбрал данный регион в качестве первого иностранного визита не для того, чтобы решать геополитические вопросы.

Уже сегодня Дональд Трамп в качестве своего первого зарубежного визита посетит Ближний Восток, а именно следующие страны - Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Как подчёркивает издание The Washington Post, турне направлено в первую очередь на бизнес-сделки и привлечение инвестиций из богатого нефтью региона. Таким образом, геополитика отходит на второй.

В материале издания указывают на то, что решение Трампа посетить первым делом именно Ближний Восток, как это было во время его первого президентского срока, становится ещё одним признаком отдаления от традиционных визитов в союзные страны региона Европы, как это делал экс-президент Джо Байден и другие американские президенты.

Несмотря на имеющиеся проблемы региональной безопасности в которые вовлечён Вашингтон (война в секторе Газа, ядерная программа Ирана, нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией), источники издания подтверждают желание Трампа уделить внимание именно деловым сделкам, а не проблемам безопасности.

Примечательно, что в ходе ближневосточного турне Дональд Трамп не планирует посещать Израиль, который принято считать главным союзником Соединённых Штатов Америки в регионе. Источники издания объясняют это тем, что Биньямин Нетаньяху многократно говорил с американским президентом. По мнению авторов издания, такой комментарий демонстрирует усталость Вашингтона по отношению к израильским властям.

The Washington Post напоминают, что в начале своего президентского срока Саудовская Аравия пообещала в течение следующих четырёх лет инвестировать 600 миллиардов долларов в Соединённые Штаты Америки. Позже американский президент повысил ставки до одного триллиона долларов. Когда стало известно о том, что его первым пунктом назначения будет именно Эр-Рияд, он объяснил своё решение следующим: «Они согласились сделать это (инвестировать), поэтому я собираюсь туда поехать».