Вооружённые силы Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции под наименованием «Операция Буньян уль Марсус», которая является ответной мерой на индийские обстрелы. Об этом сообщает Geo News, Samaa TV и другие средства массовой информации.
По данным Geo News, на момент написания новости пакистанская армия:
- нанесла ракетный удар по индийским авиабазам Удхампур, Патханкот;
- нейтрализовала до 70% энергетического снабжения Индии;
- поразила хранилище индийских ракет БраМос»;
- нанесла удар по штабу бригаду и складу снабжения в Ури;
- атаковала индийский аэродром (одна из баз ВВС Индии) Адампур;
В средствах массовой информации упоминаются и другие удары по военным объектам на территории Индии. Помимо этого, пакистанская армия отражает индийские обстрелы. Информация о боестолкновениях на суше отсутствует, что говорит об ограниченных действиях в воздушном пространстве.
Несколько дней назад Индия объявляла о военной операции «Синдур», в рамках которой индийская армия нанесла удар по пакистанским объектам. В Пакистане сообщили о перехвате индийских истребителей, а также оставили за собой право на ответный удар. После этого страны продолжили обмениваться ракетными обстрелами.