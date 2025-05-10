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Nacvark
Пакистан объявил о начале военной операции против Индии
По данным СМИ, уже были поражены ряд индийских объектов.

Вооружённые силы Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции под наименованием «Операция Буньян уль Марсус», которая является ответной мерой на индийские обстрелы. Об этом сообщает Geo News, Samaa TV и другие средства массовой информации.

По данным Geo News, на момент написания новости пакистанская армия:

  • нанесла ракетный удар по индийским авиабазам Удхампур, Патханкот;
  • нейтрализовала до 70% энергетического снабжения Индии;
  • поразила хранилище индийских ракет БраМос»;
  • нанесла удар по штабу бригаду и складу снабжения в Ури;
  • атаковала индийский аэродром (одна из баз ВВС Индии) Адампур;

В средствах массовой информации упоминаются и другие удары по военным объектам на территории Индии. Помимо этого, пакистанская армия отражает индийские обстрелы. Информация о боестолкновениях на суше отсутствует, что говорит об ограниченных действиях в воздушном пространстве.

Несколько дней назад Индия объявляла о военной операции «Синдур», в рамках которой индийская армия нанесла удар по пакистанским объектам. В Пакистане сообщили о перехвате индийских истребителей, а также оставили за собой право на ответный удар. После этого страны продолжили обмениваться ракетными обстрелами.

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#индия #пакистан
Источник: geo.tv
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