В Софии рассчитывают, что сделка могла бы улучшить отношение США к Болгарии.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет о заинтересованности американского хедж-фонда Elliott Investment Management (обладает активами на более чем 70 миллиардов долларов) приобрести долю в болгарском отрезке «Турецкий поток», являющегося единственным действующим российским газопроводом в Европе.

По данным издания, в апреле представители хедж-фонда встретились с болгарскими чиновниками, подписав соглашение о неразглашении информации. Пока непонятно, на каком этапе находятся переговоры и есть ли шансы для проведения сделки.

Источники The Wall Street Journal в болгарском правительстве выразили надежду, что участие Elliott Investment Management улучшит отношение Соединённых Штатов Америки к Болгарии, ведь американская компания получит долю в прибыльном инфраструктурном проекте, предоставляющем Вашингтону определённый контроль за поставками российских энергоносителей в Европу.

Ранее была информация от Reuters об обсуждении Соединёнными Штатами Америки и Россией возможности участия американских компаний в поставках российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток».