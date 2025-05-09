Такой сценарий допускается, если Вашингтон возьмёт поставки газа под свой контроль.

С 2022 года страны Европы сократили объём поставок российского газа, в том числе из-за отсутствия способов его транспортировки трубопроводным путём. Однако, как пишет издание Reuters, Соединённые Штаты Америки обсуждают с Россией возможность возобновления поставок российского газа в Европу. Отмечается, что участие Вашингтона в потенциальном транзите газа может преодолеть политическое противостояние этому в европейских странах.

По данным издания, специальный представитель американского президента Стив Уиткофф обсуждал с российским коллегой Кириллом Дмитриевым возможность возобновления поставок российского газа в Европу. При этом Reuters подчёркивают, что официально ни в Европе, ни в России, ни в Соединённых Штатах Америки не подтверждают факт проведения обсуждений на эту тему.

В материале издания приводят слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который в интервью Le Point допускал возобновление поставок газа из России в Европу, если новый владелец сетью газопроводов «Северный поток» возьмёт всё под своей контроль. Не исключается, что американские инвесторы могут выкупить газопровод и управлять транзитом.

Источники Reuters в Белом доме объясняют, что участие Вашингтона в транзите российского газа принесёт пользу Соединённым Штатам Америки, которые получат возможность контролировать объёмы поставляемого в Европу российского газа.