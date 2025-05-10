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Nacvark
Ермак обсудил с Рубио, Уиткоффом и Келлогом прекращение огня между Украиной и Россией
Разговор является продолжением недавних контактов Зеленского и Трампа.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с представителями администрации Дональда Трампа, в частности, с Государственным секретарём Марко Рубио и специальными представителями американского президента Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом. Отмечается, что разговор является продолжением недавних контактов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Исходя из официального заявления, разговор был посвящён перспективам урегулирования российско-украинского конфликта и вопросу прекращения огня в зоне боевых действий. Отдельно политики обсуждали важность реализации «пунктов, про которые договорились наши президенты».

Помимо этого, стороны упомянули ратифицированную Верховной радой Украиной ресурсную сделку, позитивно оценив такое решение в виду открытия новых возможностей для украинско-американского сотрудничества.

Ранее издание Reuters писало о подготовке Соединёнными Штатами Америки и странами Европы предложения к России о 30-дневном прекращении огня. Предполагается, что Запад предъявит предложение уже в ближайшие дни.

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#украина #сша #ермак #уиткофф #рубио
Источник: president.gov.ua
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