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Nacvark
Reuters: США и Европа готовят предложение России о 30-дневном прекращении огня
Оно может быть предъявлено как в формате одностороннего ультиматума, так и предложения, от которого нельзя отказаться.

Издание Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки и страны Европы завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения. При этом пока дипломаты не решили, будет прекращение огня всеобъемлющим или частичным.

Отмечается, что проект перемирия ещё не полностью завершён, но он находится на этапе сближения позиций. Ещё несколько недель назад европейские страны возражали против некоторых предложений Вашингтона, но сейчас Франция, Великобритания и Германия идут по пути тесной координации своих действий с Соединёнными Штатами Америки.

По данным издания, обсуждения приближаются к такому сценарию, чтобы не дожидаться от Москвы официального ответа на совместное предложение о прекращении огня. Допускается, что оно будет объявлено в одностороннем формате, как до этого Россия объявляла о временных перемириях.

В случае же, если всё-таки американские и европейские дипломаты сойдутся на том, чтобы выдвинуть предложения без ультиматума о прекращении огня, на Россию будут оказывать давление. Соединённые Штаты Америки и Европейский союз координируют свои санкционные пакеты, готовясь их ввести в силу в случае отказа Москвы от 30-дневного прекращения огня. Источник издания акцентирует внимание на том, что европейцы с американцами почувствовали коллективное недовольство по отношению к российской позиции, выражаемой нежелание соглашаться на ранее предложенный Вашингтоном формат перемирия.

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#россия #сша #европа
Источник: reuters.com
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