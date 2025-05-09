Зеленский в своём Telegram-канале поделился итогами, подчеркнув, что разговор был хорошим.

Вчера ночью Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. О готовящемся разговоре, приуроченному к ратификации ресурсной сделки между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, Трамп рассказал ещё в обед.

Зеленский в своём Telegram-канале поделился итогами, подчеркнув, что разговор был хорошим. По его словам, в первую очередь они поздравили свои народы с днём победы над нацизмом, а также поприветствовали ратификацию ресурсной сделки Верховной радой Украины.

Зеленский и Трамп затронули тему российско-украинского конфликта, упомянув то, какие конкретные шаги могут быть предприняты для его урегулирования. Американский президент интересовался ситуацией на поле боя. Украинский президент подтвердил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня».

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трамп подтвердил готовность Киева к переговорам с Москвой в любом формате. Однако для этого необходимо продемонстрировать серьёзность намерений, добившись безусловного прекращения огня в зоне боевых действий. Трамп, в свою очередь, сообщил о готовности помогать и поддерживать усилия по прекращению огня.