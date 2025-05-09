Оружие будет произведено украинским ОПК.

Вчера Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Варшаве на неформальной встрече министров иностранных дел из стран сообщества, анонсировала выделение дополнительного финансирования в размере одного миллиарда евро, для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Такое объявление прозвучало накануне визита во Львов нескольких министров иностранных дел из стран-участников Европейского союза, в то время как в России пройдёт ежегодный парад в честь Дня Победы. Предполагается, что европейское сообщество официально объявит о новом военном финансировании уже сегодня.

Каллас раскритиковала страны, чьи лидеры приехали в Москву на 9 мая, подчеркнув, что тем, кто поддерживает мир, необходимо было приехать в Киев на эту дату.

Помимо этого, в Европейской комиссии объявили о новом транше бюджетной помощи в размере одного миллиарда евро, который был выделен под залог замороженных российских активов. Всего Европейский союз ещё должен выплатить Украине более 12 миллиардов евро в рамках кредитной программы ERA от G7.