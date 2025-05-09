Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Вчера американский президент Дональд Трамп сообщил о заключении первого «честного, открытого и взаимного» торгового соглашения между Великобританией и Соединёнными Штатами Америки. Соответствующую сделку политик анонсировал ещё позавчера.

По его словам, Вашингтон в рамках данной сделки будет зарабатывать на торговле с Лондоном 11 миллиардов долларов ежегодно:

6 миллиардов долларов - доход от 10-процентных пошлин (минимальный размер пошлин);

5 миллиардов долларов - появление новых экспортных возможностей для американских компаний;

Что касается последнего пункта, американский президент подчеркнул, что новые экспортные доходы появятся за счёт местных скотоводов, фермеров и производителей. Дональд Трамп считает, что новый формат сотрудничества в сфере торговли укрепит национальную безопасность как Соединённых Штатов Америки, так и Великобритании, в том числе благодаря созданию свободной зоны торговли алюминием, сталью и фармацевтической продукцией.

Политик акцентирует внимание на том, что данное соглашение демонстрирует открытость Соединённых Штатов Америки для бизнеса, если, конечно, такие торговые партнёры уважают страну. Он призывает другие страны также делать Вашингтону торговые предложения.