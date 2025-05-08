Он считает, что без США одержать победу во Второй мировой войне не получилось бы.

Вчера американский президент Дональд Трамп издал прокламацию, объявив в Соединённых Штатах Америки 8 мая днём празднования победы во Второй мировой войне. Аналогичным образом он планирует увековечить 11 ноября как День Победы в Первой мировой войне.

Во время выступления в Овальном кабинете американский президент сказал, что Соединённые Штаты Америки до недавних пор не праздновали День Победы, хотя именно американский народ внёс ключевой вклад в победу над нацистской Германией.

Трамп утверждает, что, нравится кому-то это или нет, Соединённые Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну и одержали в ней победу. Он признал, что американцам помогли «многие замечательные люди, многие замечательные союзники», но без американского участия «война не была бы выиграна», а также «мир выглядел бы совершенно иначе».

«Я думаю, что не найдется никого, кто скажет, что мы не были доминирующей силой в этой войне», - считает он.

Примечательно, что 8 и 9 мая (в зависимости от часового пояса) считается Днём Победы в Европе, где в этот день капитулировала нацистская Германия. При этом Вторая мировая война продолжалась до 2 сентября 1945 года, пока Япония не подписала акт о капитуляции. Учитывая, что американская армия продолжала свои сражения до начала сентября, логичнее было бы установить памятной датой в Соединённых Штатах Америки именно 2 сентября.